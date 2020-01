Grande tragedia in Francia con un bimbo trovato morto all’atterraggio dell’aereo: era incastrato all’interno del carrello

Un caso tragico con un bimbo trovato morto incastrato tra il carrello dell’aereo Boeing della compagnia Air France. Ecco cosa è accaduto

Morto incastrato tra i carrelli dell’aereo

Nelle prime ore di oggi – alle cinque del mattino – un Boeing 777 dell’Air France è atterrato a Parigi proveniente da Abidjan – Costa D’Avorio. La compagnia aerea ha diramato una nota dove ha fatto sapere di aver trovato il corpo senza vita di un bambino che si era nascosto all’interno del pozzo del carrello di atterraggio.

Una scoperta agghiacciante e per ora non si conosce età (più o meno sui dieci anni) e identità del piccolo deceduto. Sarà anche da accertare se il piccolo sia morto durante le operazioni di atterraggio o durante il volo stesso e cosa lo abbia portato a nascondersi in quel posto così pericoloso.

Le condizioni all’interno del mezzo sono particolari, infatti il piccolo potrebbe essere morto a seguito di assideramento (contando che ad alta quota le temperature arrivano a -50°) oppure per la mancata presurizzazione del luogo scelto per nascondersi.

Le indagini sono in corso a seguito delle indicazioni della Procura, con affidamento alla Gendarmerie des Trasports aérennes GTA. Una fonte della sicurezza che fa parte dell’aeroporto della Costa d’Avorio ha evidenziato di come non ci siano controlli e che tutti possano introdursi sugli aerei come desiderano.

In effetti questa terribile vicenda segue ad altre, basta ricordare il ritrovamento di un cadavere nel giardino di casa di una famiglia residente vicino all’aeroporto di Heathrow – Inghiterra – che era caduto da un aereo durante il suo decollo.