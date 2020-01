Bimbo schiantato con il bob: Diego muore a 3 anni dopo ore di agonia

Il bimbo schiantato con il bob insieme al fratellino ha combattuto sino all’ultimo minuto: Diego a soli tre anni è morto in ospedale

Diego è il bimbo schiantato con il bob insieme al fratellino di un anno. Purtroppo le sue gravi condizioni di salute non gli hanno permesso di sopravvivere.

Lo schianto con il fratellino a Sondrio

I due fratellini di tre e un anno si trovavano in provincia di Sondrio in un’area lontana dalle piste da sci. Stavano giocando con il loro bob in un luogo dove ci sono solo baite e natura incontamitata.

Ad un certo punto lo slittino ha preso velocità sul pendio con neve fresca e si è schiantato violentemente contro un larice. Per i due piccoli un volo e lo sbalzo sulla neve: mentre il più grante si è subito presentato in gravi condizioni, per il più piccolo le condizioni sono apparse meno gravi.

Diego è stato portato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e posto in prognosi riservata. Il più piccolino è stato dimesso domenica, riportando solo qualche ferita e un grande shock.

Diego muore a tre anni

Diego Lanfranchi di tre anni non è sopravvissuto allo schianto, come si evince anche da Messaggero e Tgcom24. Le sue lesioni erano gravissime e nel pomeriggio di ieri il suo cuoricino ha cessato di battere.

Lo slittino è stato posto sotto sequestro e ora la Sagf – Guardia di Finanza – indaga sull’incidente. Sul luogo è stato svolto un secondo sopralluogo e sarà loro cura stilare il rapporto da consegnare al magistrato della Procura.