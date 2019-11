L’urlo della madre per il suo bimbo precipitato dal quarto piano nel giorno del suo compleanno. Ma cosa è accaduto?

Il bimbo precipitato dal quarto piano aveva solo tre anni ed era il giorno della sua festa di compleanno. Come è potuto succedere?

La morte del piccolo di tre anni

Si chiamava Edward Popadiuc e abitava a Londra, quando la mamma è andata a prenderlo all’asilo, dove aveva appena festeggiato con i suoi compagni il suo compleanno.

Dopo la festa rientra a casa con la sua mamma quando la giornata di felicità si spezza in un attimo: Edward muore precipitando dal quarto piano della sua palazzina sita ad Harrow.

Non è morto sul colpo ma i media locali evidenziano che sia deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Uno dei testimoni ha evidenziato di aver udito la madre urlare per la disperazione:

“mio figlio è morto!”

Accorsi anche i funzionari dell’asilo stesso, che dista a pochi metri dall’abitazione – ma purtroppo il piccolo è morto due ore dopo il suo arrivo in ospedale.

Poche ore prima dalla tragedia i tantissimi auguri hanno invaso le bacheche di Facebook, per un bimbo pieno di vita che ha lasciato i suoi genitori nel dramma più totale.

La morte di Ali

Il giorno prima un altro dramma per il piccolo Ali di 18 mesi morto dopo essere precipitato dal nono piano a Tottenham. Una finestra difettosa e il volo: è stata aperta una indagine in merito a questo drammatico incidente per le serrature non bloccate e difettose.