Bimbo morto dopo malore, emergono i risultati dell’autopsia: “Non è stato il vaccino”

Un bimbo è morto dopo malore mentre la sua sorellina gemella è rimasta in vital. Ora i risultati dell’autopsia portano ad una verità inaspettata

Due gemelli e un bimbo morto dopo malore. Che cosa è successo?

Il malore dei due gemellini a Bergamo

I due piccoli gemelli sono nati il 9 luglio e hanno avuto un malore nel pomeriggio di sabato. Maschietto e femminuccia entrambi portati successivamente al Pronto Soccorso dal padre che ha raccontato di aver riscontrato in entrambi i piccoli febbre e fatica nel respirare.

Prima di essere trasportati in all’Ospedale è intervenuto il 118 presso l’abitazione a Torre Boldone dove sono state effettuate le manovre di rianimazione. Una volta arrivati presso il Papa Giovanni XXIII i medici hanno dovuto tristemente confermare il decesso del maschietto Zakaria – mentre la sorellina gemella è in cura e non in pericolo di vita. Tenuta sotto massima osservazione, al fine di verificare che non accada la stessa cosa del suo piccolo fratello.

I risultati dell’autopsia

Secondo i risultati dell’autopsia – come da disposizione della Procura di Bergamo – ha evidenziato una infezione e alcuna correlazione con il vaccino fatto nei giorni precedenti al malore come era stato ipotizzato.

I Nas di Brescia hanno comunque proceduto al ritiro della documentazioni clinica del piccolo, indagando su cosa possa aver provocato questa infezione.

Il Sindaco di Torre Boldone ha espresso il suo rammarico anche a nome degli abitanti del paese stesso, con un post su Facebook: