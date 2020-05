Bimbo morto annegato a Napoli, il padre si schianta con l’auto: è gravissimo

Tragedia a Napoli con un bimbo morto annegato e suo padre che si schianta per raggiungerlo in ospedale. Ecco i primi aggiornamenti.

Il bimbo morto annegato a Napoli si aggiunge ad un’altra tragedia che ha travolto il padre, che si è ribaltato con l’auto ed è in gravissime condizioni.

La morte del piccolo e l’incidente del padre

La terribile vicenda è accaduta a Varcaturo – Giugliano Napoli – dove un bambino di soli 4 anni è caduto dalla finestra di casa atterrando direttamente sulla piscina: il piccolo è annegato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Immediati i soccorsi e il trasporto all’Ospedale La Schiana, ma nonostante tutto quello che hanno fatto i medici, il piccolo è deceduto. Un altro evento si aggancia a questo, dove il padre del piccolo si è ribaltato con l’auto mentre raggiungeva l’ospedale. L’uomo è in gravissime condizioni ed è ricoverato in codice rosso.

Per la grave morte del bambino il magistrato ha disposto il sequestro della salma e della piscina, oltre che l’autopsia per comprendere le cause del decesso. È ancora mistero su cosa possa essere accaduto pochi minuti prima del tragico fatto: secondo i primi accertamenti, il piccolo si sarebbe allontanato pochi secondi dal controllo vigile dei genitori.

Le indagini continuano.

Ulteriori informazioni nelle prossime ore.

In aggiornamento