L’ultimo straziante saluto a Leonardo, il bimbo morto a scuola dopo essere precipitato dalla tromba delle scale, con una lettera commovente letta dallo zio

Leonardo è il bimbo morto a scuola e gli è stato dato l’ultimo saluto, tra il dolore della famiglia e l’affetto di tutte le persone.

La terribile morte di Leonardo

Nonostante il grande dolore, gli inquirenti continuano le loro indagini per capire la dinamica ma soprattutto la responsabilità di quanto accaduto quel giorno.

Leonardo ha chiesto di andare in bagno, da quanto emerso, con la concessione della maestra dopo l’insistenza del bambino per una sua urgenza. La convinzione era che il piccolo avrebbe trovato la bidella fuori per accompagnarlo, ma invece il corridoio era vuoto (la bidella era impegnata con altri due bambini di altre due classi).

L’ipotesi più accreditata è che il piccolo spinto dalla curiosità, abbia preso la sedia con le rotelline e l’abbia appoggiata alla ringhiera per poi sporgersi.

Il racconto della maestra di sostegno, che era in classe con l’altra collega, evidenzia il grande trambusto e le urla dopo aver scoperto la tragedia – come raccontiamo in questo nostro articolo.

I funerali del piccolo Leonardo

Milano ha dato l’ultimo saluto al piccolo Leonardo Acquaviva presso la Chiesa di San Giovanni Battista. Il feretro di colore bianco è stato accolto in silenzio, con commozione e dolore nel rispetto della sua famiglia:

“una cosa del genere non deve mai più succedere a scuola”

Tantissime le corone di fiori dei suoi compagni di classe e altre per formare la maglia della sua squadra di calcio preferita, con un pallone vicino e la scritta riportante il suo nome.

La funzione è terminata con una commovente lettera dello zio a nome di Leonardo:

“cari mamma e papà non piangete. sono stato un bambino felice…”

Ringraziando per tutto l’amore ricevuto sia prima e sia dopo quel terribile incidente: