Bimbo morto a Matera, “Giorni terribili”: le strazianti parole dei genitori

La vicenda del bimbo trovato morto a Matera lascia un dolore incolmabile. In attesa dei risultati dell’autopsia i genitori parlano per la prima volta.

Il caso di Diego, bimbo di appena 3 anni morto a Metaponto in provincia di Matera pare una tragedia impensabile. I genitori hanno voluto ringraziare tutti per il sostegno.

La commozione di mamma Antonella e papà Domenico

I genitori del piccolo Diego hanno voluto ringraziare pubblicamente quanti li stanno sostenendo in questa tragedia.

Antonella e Domenico due agricoltori originari della Campania che si etano trasferiti in Basilicata già da alcuni anni, hanno seguito da vicino le ricerche fino alla tragica scoperta.

“La solidarietà e l’umanità dimostrate ci hanno sorretto come un abbraccio in questi giorni terribili”

I genitori hanno ringraziato chi si è speso nelle ricerche del figlio, come carabinieri, cittadini e negozianti e quanti hanno dimostrato loro cordoglio e vicinanza come riporta Fanpage.

“Grazie davvero a tutti, anche dal nostro Angioletto”

La morte del piccolo Diego ancora senza una spiegazione

Il piccolo Diego è morto a soli 3 anni per quella che sembra una fatalità.

Dalle prime ricostruzioni infatti il piccolo sarebbe uscito dalla sua casa a Metaponto dove si trovava come tutti in Italia in isolamento con la sa famiglia seguendo le norme anti coronavirus.

Il piccolo la mattina del 27 marzo è però uscito da solo da casa mentre i genitori erano nei campi circostanti a lavorare.

Mamma e papà hanno notato l’assenza del bimbo solo verso le 11 ed allora hanno fatto scattare l’allarme.

Purtroppo nonostante le ricerche il piccolo è stato trovato morto sull’argine del fiume Bradano a circa 500 metri dalla casa.

I carabinieri che lo hanno ritrovato hanno affermato che non vi sono segnali di violenza sul corpo di Diego che probabilmente si è allontanato per seguire il cane ed è scivolato nel fiume.

Il cane infatti è rientrato bagnato e senza il piccolo, dando l’allarme.

La Procura di Matera ha avviato comunque un’indagine e si attendono i risultati dell’autopsia.