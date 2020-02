Bimbo investito e ucciso a Novara davanti al padre: fermato il pirata della strada

Ci sono novità in merito al bimbo investito e ucciso a Novara, con il fermo del pirata della strada che non si è fermato dopo l’impatto.

Il pirata della strada del bimbo investito e ucciso a Novara ora è stato fermato e la sua posizione è grave.

Bambino investito e ucciso a Novara

Di ora in ora arrivano altre notizie in merito alla terribile vicenda del bimbo che è stato travolto e ucciso da una moto, mentre si trovava in bicicletta con il padre.

Secondo i primi aggiornamenti il piccolo era in sella alla sua bici vicino al suo papà, quando in un attimo è sfuggito al suo controllo e si è portato sulla strada. In quel momento è sopraggiunta una moto che lo ha travolto violentemente.

Inutile il soccorso del 118 e dei medici dell’Ospedale Maggiore di Novara dove il piccolo di 10 anni è morto poco dopo il suo arrivo.

Il fermo del pirata della strada

Il motociclista dopo l’impatto è fuggito ed è stato rintracciato grazie alle tante testimonianze che hanno fornito una descrizione accurata del mezzo.

Come riporta anche FanPage, il ragazzo fermato è molto giovane e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Gli stessi stanno cercando di valutare la responsabilità del giovane, nonostante la sua fuga e omissione di soccorso lo mettano in una posizione differente.

La polizia sta cercando di capire il motivo della sua fuga dopo l’impatto. Il motociclista è stato sottoposto al test per verificare se fosse sotto l’effetto di alcol o droga e rischia una denuncia per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Gli inquirenti di Novara stanno valutando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni, così da ricostruire tutta la vicenda.

In aggiornamento