“Ne**o di m***a”, bimbo di 10 anni insultato da una mamma: le gravi conseguenze del terribile gesto

Un calciatore bimbo insultato da una mamma durante la partita dei pulcini. Ora le conseguenze potrebbero essere molto gravi

Si sta parlando molto del caso Balotelli e di quanto accaduto con i tifosi del Verona, ma è accaduto anche un altro episodio ai danni di un piccolo calciatore di soli 10 anni.

L’Aurora Desio Calcio ha denunciato l’accaduto durante la partita del pulcini contro la squadra della Savicese. Il protagonista è un pulcino di 10 anni insultato dagli spalti da una mamma della squadra avversaria:

La società dinanzi a questa offesa ha diffuso un comunicato con parole dure nei confronti dell’accaduto e della donna:

Chiedendo che venga eseguito un Daspo nei confronti della madre che ha insultato il ragazzino.

La lettera per richiedere il Daspo temporaneo è stata inviata anche alla Società Sovincese:

“finché non sarà individuata e finché non sarà adottato il daspo temporaneo dai campi giovanili, ci rifiuteremo di incontrare la sovicese in qualsiasi competizione ufficiale”