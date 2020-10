Lo Riconoscete? Oggi è un famoso cantante ed ex star di Amici

Era un bambino bellissimo, dagli occhi vispi, oggi è un cantante famoso che ha partecipato ad Amici, X-Factor e Sanremo.

Avete capito chi è il bambino ritratto in foto? Oggi è un artista apprezzato in Italia e non solo!

Chi è il bambino in foto?

Nelle ultime settimane, circola sul web una foto molto particolare, che immortala un bambino misterioso.

Il piccolo ha un viso grande e la carnagione scura, gli occhi castani e dei lunghissimi capelli mori.

In foto è soltanto un bambino e all’epoca sicuramente non poteva immaginare che un giorno sarebbe diventato tra i cantanti più amati del nostro Paese!

Avete capito di chi stiamo parlando? I fan più accaniti dell’autore lo avranno sicuramente riconosciuto, perché non è poi così cambiato e la sua fisionomia è inconfondibile…

Oggi è un cantante famoso ed ex di Amici e X-Factor

Il bimbo in foto, un giorno, sarebbe diventato famoso con le sue partecipazioni ad Amici di Maria De Filippi prima e ad X-Factor dopo.

Adesso avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando… del talentuoso cantante Enrico Nigiotti!

L’uomo è toscano, precisamente di Livorno, ed è nato nel 1987. Appassionato di musica sin da piccolo, ha iniziato a comporre i suoi primi brani a soli 16 anni.

Alla nona edizione di Amici, abbandona la scuola a favore di quella che allora era la sua fidanzata, la celebre ballerina Elena D’Amario.

In seguito, partecipa al Festival di Sanremo 2015 nella sezione “Nuove proposte”, classificandosi terzo, dopo di che prende parte a X-Factor con il brano inedito “L’amore è” e conclude la gara arrivando ancora una volta al terzo posto.

Partecipa ad altre due edizioni di Sanremo, classificandosi decimo e diciannovesimo, con “Nonno Hollywood” E “Baciami adesso”.

L’artista è molto attivo sui social, dove vanta un seguito di 515 mila follower e posta spesso scatti di vita quotidiana che fanno sempre il pieno di like!