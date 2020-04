Bimbo di sette anni sbatte la testa in giardino: gravi le sue condizioni di salute

Bimbo di sette anni sbatte la testa in giardino: gravi le sue...

Un bimbo di sette anni ha sbattuto violentemente la testa mentre giocava in giardino nella sua casa di Trento. Ecco le sue condizioni di salute.

Le condizioni di salute del bimbo di sette anni

Accade a Gardolo in provincia di Trento, dove un bambino stava giocando all’interno del giardino di casa sua ed è caduto dalla scala esterna, sbattendo la testa violentemente.

La vicenda è accaduta ieri pomeriggio e i familiari hanno raccontato – come evidenzia anche L’Adige– che il piccolo avrebbe perso l’equilibrio mentre scendeva la scala esterna. Immediato l’arrivo dei soccorsi e il trasferimento al reparto neurochirurgico dell’Ospedale di Borgo Trento di Verona.

La chiamata al 112 è stata fatta alle ore 17.45 e vista la gravità della situazione i soccorritori si sono subito attivati, nonostante la gravità da coronaviurs e tutte le misure straordinarie attive in questo difficile momento.

Il piccolo è stato trovato cosciente seppur spaventato e sembra non essere in pericolo di vita. Nelle prossime ore i medici valuteranno la prognosi e rilasceranno aggiornamenti sul suo stato di salute.

Notizia in aggiornamento