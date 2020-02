Bimbo di due anni precipitato dalla finestra: paura a Pieve San Giacomo

Bimbo precipitato dalla finestra a Pieve San Giacomo e ora in condizioni gravi all’ospedale di Bergamo. Ecco cosa è accaduto al piccolo.

Un bimbo di due anni è ora ricoverato in prognosi riservata presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Sono ore di forte apprensione per i genitori che sperano che il loro bimbo si salvi e non riporti conseguenze devastanti dalla violenta caduta.

Secondo una prima ricostruzione riportata dai media locali, sembra che la madre fosse in una stanza mentre il padre non era in casa in quanto a lavoro.

Il bambino sarebbe, in un attimo di distrazione della madre, salito sopra una sedia vicino alla finestra e poi caduto nel vuoto. La donna non trovando più il bambino si è affacciata alla finestra e lo ha trovato steso sull’asfalto.

Immediato l’allarme e l’arrivo del 118, dopo aver avuto un malore e aver chiesto aiuto ai suoi vicini di casa. Un episodio molto grave che ha visto l’intervento dell’elisoccorso che ha portato il piccolo all’ospedale di Bergamo dove in queste ore i medici lo stanno monitorando.

Sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri, che indagano sull’accaduto per ricostruire tutti i dettagli di questa terribile vicenda. Non solo, perchè sarà da verificare ogni tipo di responsabilità della madre e/o del padre.

Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni in merito al suo stato di salute.