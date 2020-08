Bimbo di 6 anni da solo in stazione a Parma: voleva andare dalla mamma

E’ successo vicino Cremona, dove un bimbo di 6 anni ha deciso di recarsi da solo in stazione. Il suo scopo? Raggiungere la mamma.

Il bambino è stato notato in stazione dal capotreno che ha dato l’allarme. Il piccolo è sfuggito al fratello più grande.

La voglia irrefrenabile di vedere la mamma

Il bambino di sei anni si è recato da solo in stazione. In casa con lui, il fratello maggiore, di appena 14 anni, non si è accorto di nulla perché il piccolo è scappato via di nascosto. La stazione, poco distante da dove il piccolo vive, è stata oggetto della sua fuga perché il piccolo è salito su un treno regionale diretto a Brescia.

Il suo obiettivo? Raggiungere la madre a Parma, dove la donna lavora come Oss in ospedale. L’episodio è accaduto nel pomeriggio dello scorso martedì 25 agosto 2020. Chissà, forse il piccolo si era annoiato di stare in casa.

A notare il piccolo tutto solo è stato il capotreno che ha deciso di avvicinarlo. Parlandogli ha capito che era da solo e quali fossero le sue intenzioni. Così, si è fatto consegnare il cellulare ed è riuscito a rintracciare la mamma del piccolo.

Allertati i Carabinieri

Nell’attesa che la donna arrivasse da Parma, il bambino è stato preso in consegna dai Carabinieri di Casalmaggiore (Cremona). Proprio lì, dopo qualche tempo, i due hanno potuto riabbracciarsi.

La storia, però, potrebbe non avere un lieto fine. Infatti, la donna di origini nigeriane è separata dal marito e potrebbe rischiare di essere denunciata per abbandono di minore.