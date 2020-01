Bimbo di 5 anni precipita nel vuoto dalla finestra: condizioni gravissime

È accaduto a Gallarate dove un bimbo di 5 anni è precipitato nel vuoto, cadendo dalla finestra della propria abitazione. Le sue condizioni sono gravissime

Un bimbo di 5 anni è caduto, precipitando dalla finestra di casa sua nella notte. Che cosa è accaduto?

Bimbo precipitato nel vuoto a Gallarate

Lo riporta Varese News e SkyTg24, la vicenda gravissima di un bambino di 5 anni che è precipitato dalla finestra di casa sua a Gallarate.

L’allarme è stato lanciato alle ore 22 e il personale del 118 è accorso prontamente sul posto dove è accaduto il fatto. Una volta arrivati sul posto hanno controllato il bambino e portato in codice rosso presso il Pronto Soccorso di Busto Arsizio per poi essere trasferito presso il Policlinico di Milano.

Le ferite riscontrate sono gravissime così come le sue condizioni.

Che cosa è successo al bambino precipitato a Gallarate?

Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti i dettagli necessari al fine di ricostruire la terribile vicenda. Secondo una primissima ipotesi sembra che il piccolo sia precipitato dalla finestra del condominio, nonostante non sia chiaro se fosse presso la sua abitazione o meno.

È necessario quindi chiarire se il piccolo in quel momento fosse da solo in casa oppure in presenza degli adulti e dei genitori. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico, con trasferimento presso il Policlinico di Milano a seguito delle condizioni che si sono aggravate.

Nelle prossime ore ci saranno maggiori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

In aggiornamento