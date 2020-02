Il 14 febbraio il bimbo di 4 anni è stato investito a Milano e il pirata della strada è scappato. Ora si è costituito raccontando il perché del suo terribile gesto.

Un bimbo di 4 anni investito sulle strisce pedonali a Milano e un pirata della strada che è scappato facendo perdere le sue tracce: ora si è costituito.

Il terribile incidente a Milano

Era il 14 febbraio quando questo bambino di 4 anni era insieme al papà per attraversare sulle strisce pedonali. Ad un certo punto una moto a tutta velocità ha falciato il bambino, dopo aver superato un tram: impossibile frenare, tanto che la moto ha proseguito la sua corsa dileguandosi.

Il piccolo è stato immediatamente soccorso dal 118 e portato alla Clinica De Marchi in codice rosso, riprendendosi in pochissimo tempo e non riportando delle lesioni letali o compromettenti.

Il ragazzo di 18 si è costituito ai Carabinieri

Un ragazzo di 18 anni si è presentato spontaneamente presso la Polizia Locale di Milano confermando di essere colui che ha investito il bambino.

Tramite i media locali la notizia è stata confermata dal comando milanese di Piazza Beccaria, evidenziando però che sono in corso ancora tutti gli accertamenti per far luce su questa terribile vicenda.

Il ragazzo di 18 anni si è presentato cinque giorni dopo che è accaduto l’incidente. Secondo il suo racconto, la fuga è stata dovuta al fatto che il padre del bambino avrebbe iniziato ad insultarlo – una versione in corso di verifica.

Un caso che presenta ancora delle lacune, per questo motivo gli inquirenti stanno cercando di ricostruire passo passo tutto quello che è successo.