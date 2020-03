Bimbo di 19 mesi picchiato sull’autobus perché piangeva: è caccia all’uomo – Foto

Un bimbo picchiato sull’autobus da uno sconosciuto solo perché stava piangendo. Ora è caccia all’uomo che ha commesso questo grave atto.

Un bimbo picchiato sull’autobus solo perché stava piangendo: un ragazzo infastidito l’ha colpito violentemente in testa per poi fuggire. Ma come è possibile?

Bambino picchiato sul bus: è caccia all’uomo

Una storia assuda che arriva dalla Gran Bretagna. Come si legge sul Daily Mail una mamma è salita sul bus con il suo bimbo di 19 mesi. Ad un certo punto il bambino ha iniziato a piangere forte e la mamma non è riuscita a calmarlo.

Dopo alcuni minuti un ragazzo infastidito da questo pianto si alza e si avvicina verso il passeggino: ha iniziato ad urlare e poi gli ha sferrato dei pugni in testa violenti.

Dopo questo atto si è dileguato scendendo velocemente dal pullman. Un gesto veloce, inatteso e che ha lasciato tutti senza parole e nessuno ha avuto il tempo materiale di intervenire o fermarlo.

I passeggeri a quel punto hanno chiamato la polizia per raccontare il fatto. I militari hanno acquisito tutti i video delle telecamere di video sorveglianza e sono riusciti a trovare il momento dove si vede il ragazzo che compie il suo gesto. La foto è stata divulgata anche online al fine che gli utenti possano aiutare la polizia a riconoscerlo e identificarlo.

Ora è caccia all’uomo e gli inquirenti stanno svolgendo un lavoro di divulgazione e ricerca per trovare questo ragazzo. Il bambino sta bene e si è solo spaventato, anche se la situazione sarebbe potuta degenerare.