Bimbo di 4 anni cade dal carro e muore: la tragedia durante il Carnevale di Sciacca

Ennesima tragedia durante il Carnevale: un bimbo caduto dal carro non è sopravvissuto. Ecco cosa è successo a Sciacca.

Un altro bimbo caduto dal carro durante il Carnevale di Sciaccia. Come è potuto succedere?

Tragedia a Sciacca durante il Carnevale

Tutto è accaduto a Figuli prima dell’ingresso in Piazza Mariano Rossi. Il piccolo era sopra il carro “Volere Volare” che fa parte dell’associazione “E ora li femmi tu”.

Secondo una prima ricostruzione dei media locali, il piccolo sarebbe stato messo sopra il carro fermo per scattare qualche foto. Ma appena il mezzo si è messo in movimento – trainato da un trattore – il piccolo sarebbe caduto per terra. Nella caduta ha sbattuto la testa violentemente.

Immediato il trasporto del bambino all’Ospedale Giovanni Prato II ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La manifestazioni e le indagini

Non sono ancora state rese note le generalità del piccolo e dei genitori, ma sulla vicenda ora indaga la Polizia che vuole ricostruire punto per punto quanto accaduto.

Secondo i media locali, il papà del piccolo lo ha messo sul carro solo per scattare qualche foto. In quel momento il mezzo trainato da un trattore sarebbe partito e il bimbo avrebbe perso l’equilibrio sbattendo la testa.

Sulla vicenda le indagini sono in corso ed è impossibile non ricordare il caso precedente del piccolo Gianlorenzo Manchisi. Il bimbo era morto due anni fa proprio dopo esser caduto da un carro durante la sfilata di Carnevale. Le sue lesioni erano talmente gravi da non essere riuscito a sopravvivere all’impatto.

Nelle prossime ore ci saranno maggiori informazioni in merito a quanto accaduto.