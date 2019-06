Bimbo annegato a Mirabilandia, emersi gli ultimi 8 minuti: 10 indagati

Gli ultimi otto minuti del bimbo annegato a Mirabilandia sono stati strazianti, ma ora la Polizia mette nero su bianco 10 indagati. Ecco la ricostruzione dei fatti

Otto minuti sono gli ultimi anni del bimbo annegato a Mirabilandia, dove le indagini non si fermano e ora vengono indagate 10 persone.

Indagate 10 persone per Edoardo Bassani

Ci sono altre persone – oltre alla mamma – ad essere state indagate per il tragico episodio accaduto in uno dei Parchi del Divertimento Acquatici più amato d’Italia.

Come si evince anche da TgCom24, l’accusa è per omicidio colposo in cooperazione per la morte di Edoardo. I magistrati stanno andando avanti per portare alla luce chi abbia una responsabilità penale.

Infatti, oltre alla madre che avrebbe dovuto vigilare il piccolo, ci si orienta anche verso l’area di salvataggio interna con una riunione che è stata svolta durante la serata di ieri con i pm Mancini e Barberini – unitamente ai Carabinieri e Ispettori della Medicina del Lavoro.

Come evidenzia il Corriere della Sera, anche il bagnino dell’area Mirabeach – responsabile della sicurezza – risulta ora indagato.

La madre del piccolo è già stata sentita dagli inquirenti, mentre gli altri indagati non sono ancora stati interrogati. Non sono comunque state rilevate mancanze o violazioni in merito alla sicurezza del parco, per questo motivo non è stata disposta chiusura oppure sequestro.

Gli ultimi otto minuti di Edoardo Bassani

I filmati delle telecamere di videosorveglianza sono stati controllati dagli inquirenti e ora passati alla Procura, che dovrà svolgere una attenta analisi del contenuto.

Da quanto si apprende Edoardo era insieme alla mamma per una giornata di relax, lasciato poi dalla stessa che gli ha chiesto di non muoversi.

Il piccolo sarebbe stato lasciato solo otto minuti, raggiungendo un’area dove l’acqua è alta 110 centimetri: potrebbe essere stato attratto dall’animazione o da altri bambini.

Non solo, sembra che il corpo senza vita sia stato notato da altri bambini che hanno allertato il bagnino la quale ha proceduto con tutte le manovre per il salvataggio.

Nella giornata di oggi è stata disposta l’autopsia per il piccolo Edoardo, che potrà fornire elementi fondamentali con la causa del decesso.