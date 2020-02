Bimbo abbandonato nel passeggino a Roma: caccia alla donna incappucciata

Bimbo abbandonato nel passeggino da una donna incappucciata nel cuore di Roma. Perché questo gesto e dove è finita la donna?

Una situazione drammatica: un bimbo abbandonato nel suo passeggino ad appena un anno di vita a Roma.

Bambino abbandonato a Roma: caccia alla donna

Una situazione quasi surreale accaduta nel cuore di Roma durante l’ora di punta. Come racconta anche Corriere, il piccolo si trovava dentro il suo passeggino quando è stato lasciato volontariamente vicino alla stazione dei bus di Via Principe Amedeo.

Dentro con una copertina, si è ritrovato da solo in un attimo e i passanti hanno cominciato a farsi qualche domanda. Una donna in particolare ha notato questo bambino da solo e si è avvicinata chiamando immediatamente le Forze dell’Ordine.

Arrivati subito sul posto si sono presi cura del bimbo: dormiva ed era in ottime condizioni di sicurezza. Nonostante questo è stato portato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma per accertamenti e controlli.

I medici, secondo un primo aggiornamento, hanno confermato che il bimbo è in buona salute e risponde bene agli stimoli. I servizi sociali sono già stati avvisati e si prenderanno cura del piccolo.

Chi è la ragazza incappucciata?

Nel mentre gli inquirenti sono a lavoro per capire chi abbia abbandonato il bambino in mezzo alla strada. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza poste in zona, si nota una donna con un giubbotto nero e un cappuccio che ha laciato il piccolo vicino alla stazione dei bus.

La stessa aveva in braccio una bambina di circa tre anni e si è recata verso la Stazione Termini. Per ora non ci sono aggiornamenti in merito ad identità e motivi di questo terribile gesto.