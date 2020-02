Bimbo abbandona il suo pitbull in un canile: la motivazione è straziante

Bimbo abbandona il suo pitbull davanti ad un canile. Il piccolo spiega le motivazioni in un tenerissimo biglietto.

La storia potrebbe sembrare molto brutta, quando in realtà è molto tenera. Il bimbo è stato costretto e l’ha lasciato davanti ad un canile, fornendo una breve spiegazione del motivo dell’abbandono.

Ha fatto capire che è stato costretto dalla situazione, commuovendo gli operatori del centro. Non si tratta di un abbandono fatto a causa della reputazione immeritata della razza, di difficoltà di gestione: il bimbo desidera salvare la vita al suo cucciolo.

La tenera storia

Siamo in Messico ed il protagonista è un bambino di soli 12 anni, che ha lasciato il suo cucciolo di pitbull dentro ad una scatola di fronte ad un canile chiuso. La storia potrebbe sembrare una delle innumerevoli d’abbandono, se non fosse che il bambino ha lasciato un biglietto dove spiega il motivo di tale abbandono, che è in realtà una grande prova di amore verso il suo cane. Il testo è molto dolce e spiega in poche righe il motivo dell’abbandono:

Mi chiamo hAndrés e ho 12 anni. Mia madre e io abbiamo deciso di lasciare il mio cane nelle vostre mani, per nasconderlo a mio padre perché sta pensando di venderlo. Ma lo maltratta e lo prende a calci. Un giorno lo ha preso a calci così forte che si è fatto male alla coda. Spero che voi possiate aiutarlo e prendervi cura di lui.Gli ho lasciato un animale di peluche, così non mi dimenticherà”.

Una storia che ha commosso moltissimo i volontari del canile che si sono attivati subito per trovare una nuova famiglia al cagnolino. Il centro si trova nello stato messicano di Michoacan ed i suoi operatori hanno deciso di condividere sulle pagine social del centro di recupero. Il cucciolo è stato visitato dai veterinari ed hanno detto che non subirà conseguenze e che è in buone condizioni di salute.

In breve tempo la storia è diventata virale, facendo il giro del Paese e poi del mondo. Grazie a questa grande visibilità, il cagnolino che è stato ribattezzato Renè, troverà ben presto una buona famiglia, data la pioggia di ben 300 richieste ricevute d’adozione avuta. Questo fortunato pitbull potrà trovare una nuova famiglia, grazie al salvataggio fatto dal suo umano.