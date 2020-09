L’uomo aveva fumato uno spinello e poi si era steso nel letto con suo figlio: lo ha schiacciato nel sonno soffocandolo con tutto il suo peso.

Bambino di 4 mesi morto schiacciato

Una tragedia quella successa nel Regno Unito ad una famiglia di 4 persone.

Il piccolo Isaac ha pochi mesi mentre suo fratello è già più grande di lui di qualche anno.

Abituati a dormire nel letto matrimoniale tutti insieme il padre ha continuato a farlo anche quella sera, con una differenza: aveva fumato uno spinello prima di dormire.

I bambini dormivano già e lui si è steso in mezzo a loro crollando in un sonno profondo, talmente profondo che non ha percepito mentre si rotolava sopra Isaac soffocandolo.

L’autopsia sul corpo del piccolo Isaac ha mostrato che è morto a causa dal peso del suo papà che lo opprimeva. L’uomo essendo sotto l’effetto di droghe leggere, non si è accorto di nulla.

Il peso del padre sul corpo di Isaac gli ha impedito di piangere e urlare rompendogli probabilmente il naso e uccidendolo.

Uma morte triste e ingiusta quella del piccolo Isaac

Cosa è successo ad Isaac

Forse troppe pressioni lavorative e familiari affliggevano il giovane padre di famiglia che ha scelto di ‘rilassarsi’ con qualche tiro di spinello nonostante i figli fossero a casa con lui.

L’uomo aveva appena allattato il figlio con il biberon e lo aveva messo nel letto matrimoniale a dormire con il fratellino maggiore.

Mentre i due bambini dormivano indisturbati, come si legge su Leggo, il padre ha deciso di fumare uno spinello nell’altra stanza.

Dopo averlo fumato Brooklyn Newton si è steso tra i due figli nel letto: si è addormentato ignaro della tragedia che sarebbe accaduta da lì a poco.

Il figlio minore, Isaac, durante il sonno si è girato con il viso a faccia in giù e il padre non si è accorto di nulla: una posizione estremamente pericolosa per un un bimbo di soli 4 mesi.

L’uomo si è poi girato nel sonno verso il verso il piccolo Isaac e l’ha schiacciato con tutto il suo peso, soffocandolo.

Al risveglio l’uomo ha notato che il figlio di 4 mesi era freddo e perdeva sangue dal naso. Ha subito chiamato i soccorsi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il piccolo era morto soffocato dal corpo del padre che, a causa dello spinello, non era in sé per percepire la presenza del figlio sotto di lui.

Al momento non si sa dove fosse la madre, si suppone fosse sul luogo di lavoro: ora Brooklyn è indagato dalla legge per aver fumato uno spinello e aver ucciso, anche se involontariamente, suo figlio.