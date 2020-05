Non è facile affrontare una disabilità. La piccola protagonista di questa storia ha commosso il web quando ha sentito per la prima volta la voce della mamma

Di video commoventi ne è piena la rete. Ma questo si distingue per la sua genuinità e spontaneità. Protagonista del video, la piccola Charly la quale al momento della nascita, aveva manifestato alcuni problemi di salute, i genitori se ne sono accorti subito.

Charly sente la voce della mamma

La bambina infatti sembrava non reagire in alcun modo agli stimoli sonori esterni, facendo sospettare una qualche forma di sordità. I genitori della bambina si sono quindi rivolti ad uno specialista per capire bene di cosa si trattasse.

La sordità nei bambini piccoli non è comune, Può riguardare un solo orecchio o entrambe le orecchie e interessa un neonato su 1000 e può dipendere da malattie genetiche o acquisite dopo la nascita. Ma in ogni caso, è importante consultare un medico appena possibile.

Il dottore dopo aver confermato che la piccola Charly soffriva di una forma di ipoacusia consigliò ai genitori l’utilizzo di un apparecchio acustico.

La reazione dopo l’apparecchio acustico

I primi momenti subito dopo l’installazione dell’apparecchio acustico sono stati ripresi in un video, che è stato poi pubblicato su youtube. Nel video si evince chiaramente il nervosismo della madre della piccola bambina, speranzosa di vedere qualche reazione nel volto della figlia, reazione che avrebbe confermato il successo della terapia.

Tuttavia, il nervosismo è presto sostituito dalla gioia, infatti ci sono voluti solo un paio di secondi per appurare che la figlia poteva sentirla. Charly iniziò a cambiare espressione e reagì ai suoni dell’ambiente circostante.

Momenti di gioia e lacrime

E’ naturale che ascoltare il discorso di sua madre ed in generale essere esposta per la prima volta agli stimoli sonori, è stato un tale sconvolgimento per la bambina che l’ha fatta scoppiare in lacrime.

La bambina provava una serie di emozioni altalenante, dalla felicità alla tristezza, il video è davvero dolce ma allo stesso tempo affascinante, perché si consente di vedere la reazione genuina di una neonata che per la prima volta può apprezzare la grandezza e la bellezza del suono e delle parole di affetto della madre.

Non c’è dubbio su quanto sia stato emozionante per la madre vedere sua figlia reagire ai suoni. Secondo quanto riferito qui, ci vorrà ancora del tempo affinché Charly impari a parlare, ma grazie alla tecnologia attuale e alla rapida risposta dei genitori alla situazione, non sarà un’impresa impossibile.