Questa bellissima bimba oggi è la star di Ballando, la riconoscete?

Eccovi svelata l’identità misteriosa della bambina, la cui foto davvero dolcissima è diventata virale sul web.

In questi giorni, circola online una foto che mostra una bambina sconosciuta.

La piccola oggi ha quasi 35 anni ed è una delle ballerine più famose in Italia.

Nessuno è stato in grado di scoprire di chi si tratta ed è per questo che abbiamo voluto svelare il mistero!

Chi è la bambina misteriosa

La bambina ritratta in foto è davvero bellissima e ha un’espressione molto dolce, che ha colpito tutti.

Ha i capelli biondi molto chiari e gli occhi di ghiaccio.

Da piccola non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno sarebbe diventata una ballerina conosciuta in tutto il mondo.

Oggi è una danzatrice incredibile e anche una bellissima donna, desiderata dai maschietti italiani.

Oggi è una ballerina famosissima della tv

La bambina ritratta in foto è una ballerina nata a Gävle, il 6 marzo del 1986. A soli 19 anni si è trasferita in Australia, per entrare nello show Burn the floor.

La donna ha un primato davvero incredibile. Si tratta della la ballerina svedese con più titoli nella storia della danza.

L’artista ha vinto vari premi anche in compagnia dell’ex compagno Stefano Oradei. La ballerina è diventata nota in Italia per la partecipazione a ben 7 edizioni del programma Ballando con le stelle.

Adesso avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Veera Kinnunen!

La donna, oltre che una grandissima artista, è anche bellissima e molto attiva sui social, come Instagram, dove vanta un seguito di 72 mila followers.

Di recente, ha anche preso parte alla versione svedese del talent show italiano, dal titolo Let’s Dance.