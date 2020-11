La riconoscete? Oggi è una conduttrice e attrice dalle curve sinuosissime

Riconoscete la bambina in foto? Nello scatto è piccolissima, oggi invece è una donna adulta e famosissima attrice e conduttrice tv.

Scopriamo insieme l’identità della bambina misteriosa nello scatto. Sembra irriconoscibile, ma in realtà non è cambiata di una virgola. Oggi è famosissima in Italia come conduttrice e attrice di cinema e tv.

Chi è la bambina misteriosa in foto?

Siete in grado di riconoscere l’identità della bambina ritratta in foto? Da giorni lo scatto circola online e non tutti sono riusciti a capire chi sia.

Soltanto i fan più accaniti ce l’hanno fatta e si sono stupiti di quanto non sia per nulla cambiata.

Nella foto era soltanto una bambina piccola, con i capelli rossicci, lo sguardo innocente e l’aria tenerissima. Non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe stata una delle attrici di fiction più note della televisione italiana.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è una famosissima attrice e conduttrice

La bambina nello scatto oggi ha 41 anni e ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni come modella.

Nata da padre italiano e da madre spagnola, dopo essere cresciuta tra Barcellona e Follonica, si è trasferita a Milano nel 1996 e da lì la sua carriera è andata tutta in discesa!

La donna è nota per aver condotto programmi del calibro di Nonsolomoda, Sanremo Giovani e Zelig, e per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi e a Dance Dance Dance in qualità di giudice.

Ha anche preso parte a numerose fiction, tra cui I cerchi nell’acqua e Un’altra vita.

Adesso avete finalmente capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Vanessa Incontrada!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Vanessa Incontrada è molto cambiata dai tempi della foto e oggi è una donna bellissima e sensuale, desideratissima dagli uomini!