Muore bambina di soli 3 anni in Belgio per Coronavirus

Una bimba di 3 anni è morta in Belgio per le drammatiche conseguenze del coronavirus. Nel Paese i contagi sono raddoppiati in una settimana.

“Nessuno è immune” dal virus, ha sottolineato il portavoce interfederale, Boudewijn Catry, dopo la notizia della bimba morta in Belgio. Il coronavirus torna a fare paura, non solo in Europa.

Tragedia in Belgio

Dramma in Belgio, dove una bimba di 3 anni è morta dopo aver contratto il coronavirus. Come riferisce anche Tgcom24, ad annunciare il decesso della piccola è stato il portavoce interfederale Boudewijn Catry, durante una conferenza stampa.

La piccola è la più giovane vittima belga e una delle più giovani in Europa. Catry ha annunciato un aumento del numero dei decessi registrati nel Paese.

“Nessuno è immune dal virus”

ha detto il portavoce.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, in Belgio sono stati diagnosticati 64.847 casi di contagio, 416 solo lo scorso lunedì. Anversa è la città più colpita. Il totale dei decessi nel Paese è di 9.812.

Proprio ieri il Paese aveva annunciato la possibilità di fare ricorso a misure più restrittive, per contrastare l’aumento dei contagi.

La premier Wilmés ha chiesto alla popolazione di non cedere alla paura, ma di tenere comunque alta l’attenzione.

In Belgio, a partire da domani, 25 luglio, l’uso delle mascherine diventerà obbligatorio nei luoghi ad alta frequentazione, sia pubblica che privata, quindi mercatini, fiere e vie dello shopping.

Contagi in salita in Usa e Russia

Intanto, gli Stati Uniti hanno registrato, soltanto ieri, 76.570 nuovi casi di contagio, portando il totale ad oltre 4 milioni di casi. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.225. In totale sono 144.167 le vittime.

La Russia, invece, ha superato gli 800.000 casi accertati di coronavirus. Nel corso delle ultime 24 ore si sono registrati oltre 5000 nuovi casi; 154 i decessi.

Il totale delle vittime nel Paese sale quindi a 13.046. I guariti, in totale, sono 588.774.

