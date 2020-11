Questa bimba oggi è la ballerina più provocante di Amici, la riconoscete?

I lineamenti della bambina in foto sono inconfondibili e il mistero sulla sua identità è stato svelato, ecco di chi si tratta.

Scopriamo insieme l’identità della bambina ritratta nello scatto diventato virale!

Chi è la bambina in foto?

Negli ultimi giorni sta circolando sul web la foto di una bambina misteriosa, di cui non tutti sono riusciti a scoprire l’identità.

La bambina ha un viso dolcissimo e uno sguardo davvero tenero. Porta capelli castani, lunghi e ondulati ed è ritratta in foto all’aperto, mentre gioca con le sue bambole.

Ai tempi dello scatto era soltanto una bambina e non poteva immaginare che un giorno sarebbe diventata tra le ballerine professioniste più famose e apprezzate del nostro Paese!

Avete capito di chi stiamo parlando? I fan l’avranno sicuramente riconosciuta, perché i suoi lineamenti non sono cambiati e il suo sguardo è inconfondibile…

Oggi è una ballerina professionista di Amici

Classe 1990, la ballerina ha debuttato in televisione nel 2008, con il programma Il ballo delle debuttanti, dopo di che ha partecipato alla nona edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Dopo l’esperienza di Amici è volata a New York per formarsi ed è riuscita a raggiungere un grandissimo livello. Tornata in Italia nel 2015, da allora è tra le professioniste più apprezzate del talent show.

Avete capito adesso di chi stiamo parlando? Naturalmente di Elena D’Amario!

Oggi è una donna bellissima e talentuosa, apprezzata da tutti e molto desiderata dagli uomini, che vedono in lei una vera e propria bomba di sensualità.



La ballerina è molto attiva anche su Instagram, dove vanta un seguito di quasi un milione di follower! Spesso è protagonista di video divertenti e parodici in compagnia dell’amico e collega Simone Nolasco, che fanno sempre il pieno di like!