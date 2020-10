I personaggi famosi sono riconoscibili sin da piccoli. Anche questa bambina ha lo stesso sguardo di adesso. Ecco di chi si tratta

Gli occhietti furbetti l’hanno caratterizzata sin da piccola. Ma anche il musetto e le guanciotte sono gli stessi. Di chi stiamo parlando? Provate a fare uno sforzo: si tratta di una delle conduttrici Mediaset più amate. Avete capito di chi si tratta?

Ecco chi è questa bella bimba

Circa 60 anni fa si faceva coccolare e amare dai suoi genitori. In questa foto è evidente che l’amore, almeno da parte di mamma, non le è mai mancato. Ma di chi stiamo parlando? Già proprio della conduttrice più chiacchierata di sempre e che ha fatto la fortuna di canale cinque.

Sin da piccola, questa tenera bambina sognava di diventare una donna di potere e il suo modo d’essere, il suo carattere e la sua sgargiante personalità le hanno permesso di raggiungere l’agognato successo. Ancora non avete capito di chi stiamo parlando? Ecco un altro fondamentale indizio: su canale cinque la sua presenza è praticamente quotidiana.

Una conduttrice famosa

La piccola della foto è nata a Napoli nel 1957 da papà Rodolfo, di Laurenzana in provincia di Potenza e da mamma Vera, originaria di Sant’Eufemia d’Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Insomma, il sud ce l’ha nel sangue! La bimba non è figlia unica ma ha ben 5 fratelli: Daniela ed Alessandro nati come lei dal primo matrimonio del padre. Dalle seconde nozze del suo papà sono poi nati Riccardo Fabiana ed Eleonora.

La bimbetta ha vissuto nel capoluogo campano fino ai suoi 19 anni. Perché la sua carriera decollasse si è trasferita a Milano. Voleva sfondare nel campo della moda. Il padre ovviamente si oppose ai suoi sogni, non condivideva le sue scelte e i rapporti ben presto diventarono sempre più freddi.

Purtroppo la sua altezza la penalizzò fortemente nel campo della moda, pertanto si concentrò sulla Tv iniziando a lavorare come showgirl nel 1977 per il programma televisivo Goal, con i più grandi comici/attori del tempo Diego Abatantuono, Teo Teocoli e Massimo Boldi.

Il suo nome all’anagrafe risultava marcatamente meridionale pertanto fu costretta a cambiarlo. Usa tutt’oggi questo nome d’arte. E’ a TeleMilano 58 che ha inizio la sua carriera da attrice e conduttrice televisiva.

Avete capito finalmente? Esatto, è proprio lei: Barbara D’Urso, la amatissima (ma anche odiatissima dagli haters del web) conduttrice Mediaset che da sempre ci tiene compagnia con i suoi programmi quotidiani persino nel weekend.