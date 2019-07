Bimba gettata dal balcone, padre interrogato dagli inquirenti. Il nonno: “Deve soffrire”

Il padre della bimba gettata dal balcone è stato interrogato dagli inquirenti, ma la rabbia del nonno tuona il suo grande dolore

Salvatore Narciso è il padre della bimba gettata dal balcone ha dovuto sottoporsi all’interrogatorio, mentre si trova ancora in ospedale. Ma il nonno irrompe e sfoga il suo dolore

Salvatore Narciso uccide sua figlia buttandola dal balcone

Napoli Today ripercorre tutti i tratti della storia dandoci anche degli elementi aggiuntivi, sino a quel tragico mezzogiorno quando Salvatore ha deciso di compiere un gesto folle nei confronti della figlia.

Una coppia sposata dal 2016 residente a Caserta e che stavano per separarsi, nonostante un ultimo week end fatto nel salernitano. La piccola aveva fatto cadere il latte sulla tovaglia, così la mamma – Agnese – ha preso il tutto per metterla in lavatrice.

E’ stato in quel momento che Salvatore ha preso in braccio Ginevra, è salito al secondo piano gettando la figlia dalla finestra per poi raggiungerla pochi secondi dopo. Tantissime le persone che hanno assistito a questa scena agghiacciante.

Nessuna ombra nel passato, ora l’uomo è piantonato all’Ospedale Cardarelli in prognosi riservata dopo un intervento alla colonna vertebrale e fratture multiple. Gli inquirenti, essendo Narciso vigile, hanno provato a svolgere l’interrogatorio, ma lui non ha saputo o voluto spiegare il motivo del suo gesto.

Nuovo tentativo di interrogatorio nei prossimi giorni, viste le condizioni di salute gravi e compromesse.

Le parole del nonno materno di Ginevra

I familiari della piccola Ginevra sono distrutti, con la madre che ha urlato contro il marito dal balcone e il nonno materno che ha accusato un malore: