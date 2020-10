Era una bambina dalle guance paffute e lo sguardo sognante: da grande, è diventata un volto noto del piccolo schermo oggi al GF Vip.

Da bambina era davvero una bambolina. Crescendo è riuscita a far carriera nel mondo della televisione e, grazie alla sua bellezza, è riuscita a far innamorare di lei un milionario.

Di chi parliamo? La risposta è semplice: Elisabetta Gregoraci. La showgirl è uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo e oggi è una donna intraprendente, che sa ciò che vuole.

Elisabetta Gregoraci, da Miss Calabria alla TV

Da bambina aveva degli occhioni molto dolci che facevano tenerezza. Crescendo, col suo sorriso, è riuscita a indossare la fascia di Miss Calabria.

Parliamo di Elisabetta Gregoraci che, grazie al sostegno della sua famiglia, è riuscita ad ottenere grandi risultati, in ambito professionale.

Dopo aver vinto il concorso di bellezza regionale, ha iniziato ad avere ingaggi nel mondo della moda e – nel 2003 – approda a Ciao Darwin.

Oltre alla co-conduzione di Made in Sud, nel 2020 la vediamo nel cast del Grande Fratello VIP, in cui ha attirato l’attenzione per la sua amicizia un po’ ravvicinata con il coinquilino Pierpaolo Petrelli.

Elisabetta Gregoraci, “Non posso tornare a Montercarlo se…”

Visto che la bella modella calabrese si è avvicinata un po’ troppo a Pierpaolo, ha ricevuto – non solo l’attenzione del gossip – ma anche dell’ex marito, Flavio Briatore, dal quale ha divorziato nel 2008.

L’uomo – che, con lei, condivide un figlio, Nathan – non ha gradito il comportamento della sua ex e si è espresso con queste parole sulla madre di suo figlio:

“Va al Grande Fratello VIP per sbaciucchiarsi i ragazzini davanti ad un sacco d’italiani“.

D’atronde, anche la stessa Eli si è dovuta imporre dei freni, in quanto – se avesse esagerato – come lei stessa ha sottolineato “non posso più mettere piede a Montecarlo“.

Inoltre, la showgirl ha dichiarato che, durante il matrimonio, si è dovuta sacrificare molto e, per queste parole, Valerio Staffelli le ha consegnato un tapiro.