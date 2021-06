Riconoscete questa bimba? E’ la figlia di 2 artisti: oggi compie 34 anni

Una bambina bellissima con gli occhi enormi e piena di voglia di vivere. Avete capito chi è? E’ la figlia di 2 cantanti famosissimi.

Una bimba bellissima ieri e una donna fascinosa oggi. I suoi genitori sono famosi in tutto il mondo e anche i suoi fratelli non scherzano. Avete già un’idea di chi possa essere? Sicuramente l’avete vista qualche volta in TV.

In questa foto è adorabile, oggi però ha tantissimi corteggiatori essendo oltre che bella anche molto intelligente e piena di talento artistico.

E’ la figlia di 2 grandissimi artisti, avete capito chi è?

Ha una famiglia molto chiacchierata e non del tutto italiana questa bellissima bimba. Oggi ha più di trent’anni e proprio di recente ha rinunciato al suo colore castano scuro, sicuramente ereditato da sua mamma, per una tonalità di biondo caldo che l’ha resa più somigliante alle sue sorelle.

La sua famiglia è una famiglia allargata decisamente numerosa: ha 3 sorelle e 2 fratelli. I suoi occhioni anche oggi sono delle armi di seduzione per molti uomini.

Un altro suggerimento? Si chiama proprio come la sua mamma. Un nome originale e bellissimo e decisamente molto italiano.

Avete capito chi è? Spesso in Tv con la sua famiglia

A volte l’abbiamo vista in Tv con sua sorella e sua mamma, talvolta anche col fratello maggiore. I suoi nomi sono tutti molto originali.

Avrete sicuramente già capito di chi si tratta. Stiamo parlando, infatti, della figlia più piccola di Al Bano e Romina Power, la piccola Romina Junior che oggi è una donna di 34 anni. Proprio oggi, infatti, la figlia d’arte compie gli anni.

Bellissimo il rapporto che ha con la sorella Cristel e il fratello Yari ma anche con i fratellastri Jasmine e Bido.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi)



In queste settimane la vediamo spesso ospite da Serena Bortone dove ha mostrato il suo nuovo colore di capelli.