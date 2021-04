Questa bimba adorava cantare, sin da piccola, con il suo papà. Oggi è una delle cantanti più amate in Italia: avete capito chi è? Indovinate!

Un faccino dolce e dei riccioli biondi che facevano intuire i suoi mille capricci. Avete capito chi è la piccolina in foto? Sicuramente qualcuno troverà nei suoi lineamenti delle familiarità immediatamente.

E’ cambiata davvero. Oggi, dopo tanti sacrifici è riuscita a realizzare il suo sogno più grande: diventare una cantante famosa e amata.

Riconoscete questa piccola? Oggi ha 36 anni

Una 36enne dal carattere indomabile: proprio grazie alla sua fragile grinta, questa ragazza è riuscita a mostrare a tutta Italia di avere un talento canoro davvero notevole. Ha partecipato a più di un talent, ma solo in uno di essi è riuscita a conquistare la preziosissima coppa.

Ha un fratello, una mamma e un papà adorabili che le sono stati sempre vicini, nel bene e nel male. La piccola dagli occhi grandi che siamo abituati ad ascoltare tutto l’anno in radio, in Tv e sul web con le sue hit non ha avuto una vita semplicissima.

Purtroppo qualche anno fa scoprì di avere un tumore contro il quale ha combattuto fino a poco tempo fa.

In passato ha vinto Amici

E’ stata una delle vincitrici di Amici più votate. Nella scuola, oltre che al successo trovò anche l’amore: un suo collega ballerino che purtroppo non è riuscito a portare a lungo avanti la relazione perdendo la testa per una nota showgirl.

Insomma, ormai è chiaro di chi si tratta.

Stiamo parlando della amatissima Emma Marrone: l’ex storico, conosciuto ad Amici, è ovviamente Stefano De Martino che poi però si innamorò di Belen Rodriguez.

Adesso i tre hanno ottimi rapporti perché ci sono stati chiarimenti ed è passato molto tempo da quell’esperienza nella scuola di Maria De Filippi. Emma è una donna realizzata in tutti i sensi.