Bimba di 6 anni scomparsa mentre gioca: ritrovato il suo cadavere dentro una fossa insieme a quello di un uomo

La bimba di sei anni scomparsa mentre giocava fuori casa e poi ritrovata morta dentro un fosso. Che cosa è successo alla piccola?

La bimba di sei anni scomparsa mentre giocava è stata poi trovata dopo tre giorni: il suo corpo dentro una fossa insieme a quello di un adulto. Ma cosa è accaduto?

La scomparsa e il ritrovamento della piccola

Circa una settimana fa era stato diramato l’allarme, dopo che la piccola è scomparsa dal cortile di casa mentre stava giocando. Una storia che sta facendo il giro del mondo e arriva direttamente dal North Carolina negli Stati Uniti.

Faye Swetlik è stata vista per l’ultima volta mentre era fuori in cortile, dove stava giocando poco dopo essere rientrata da scuola. Si era lasciata la sua camicia nera con la scritta Peace che tanto le piaceva insieme alla sua gonna a fiorellini e degli stivali da pioggia a pois.

Era il 10 febbraio ed erano le 17: da quel momento di lei non si sa più nulla. Immediata la denuncia di scomparsa da parte dei genitori con le ricerche che sono partite con cani, 250 agenti tra Fbi e Polizia.

La nonna Ruth Collins ha lanciato tramite media molti appelli:

“sto impazzendo senza di lei. È sempre allegra e non si allontanerebbe mai da sola. non parla bene per via della deformazione al cavo orale ed è intollerante al lattosio”

Le indagini per omicidio

Le ricerche e gli appelli non sono serviti però a portare la piccola a casa. Come si evince dai media locali il suo cadavere è stato trovato dentro una fossa vicino alla sua abitazione.

Il fattore ancora più strano è il fatto che quest’ultimo fosse vicino ad un altro cadavere, quello di un uomo. Gli inquirenti stanno indagando e per ora non hanno rilasciato alcuna indiscrezione in merito ad un possibile collegamento dei fatti.