Bimba di 5 mesi violentemente torturata: il compagno della madre le rompe gambe, braccia e costole

Una bimba di 5 mesi è stata violentemente torturata dal compagno della madre, sino alla rottura degli arti e altre lesioni gravissime. Una vicenda che ha fatto inorridire gli inquirenti.

Bambina con arti rotti e torturata

Un pianto strano, continui lamenti che hanno portato la mamma di questa neonata di cinque mesi a chiamare i soccorsi. Una volta che è arrivata in ospedale i medici non hanno potuto fare a meno di inorridirsi a seguito dei vari accertamenti.

Lo racconta anche il The Sun ed è accaduto in Inghilterra – Millbrook. In un primo momento i sospetti sono ricaduti subito sulla madre, tanto che gli inquirenti l’hanno messa alle strette per cercare di avere una confessione da lei.

Ma le indagini hanno portato alla verità, individuando il vero responsabilie di quanto accaduto. Secondo la ricostruzione da parte dell’accusa il compagno della madre – Stephen Foster di 32 anni – non era in grado di gestire la picola, tanto da tirarla e spezzarle costole, braccia e gambe.

Non solo, in un altro episodio la piccola è stata stretta così forte da portare alla frattura delel costole oppure in altri frangenti è stata scossa così da compromettere l’uso di gambe e braccia.

I medici hanno definito queste lesioni come al pari di una caduta da grandi altezze o incidenti d’auto molto violenti. Il soggetto secondo lo psichiatra è capace di intendere e volere ma le sue azioni sono

“prive di scopo”

Foster è stato arrestato e condannato a sei anni e otto mesi di carcere, con accusa di lesioni.