Bimba di 2 anni lasciata in auto dai genitori: un ladro sfonda...

I genitori lasciano la loro bimba di 2 anni da sola in auto per andare a fare shopping. Nel frattempo, un ladro che non si è accorto della piccola, sfonda il vetro e ruba il telefonino.

I genitori della bimba di 2 anni sono stati denunciati per averla lasciata in auto con il reato di aver abbandonato la minore aggravato in concorso.

E’ successo a Roma

Una bimba di 2 anni è stata lasciata da sola in auto dai due genitori. La segnalazione dell’auto parcheggiata, con la bimba dentro, è arrivata ai carabinieri. Una volta rintracciati i genitori, i due hanno riferito di aver lasciato la piccola da sola per andare a fare shopping.

Nel frattempo, la controllavano grazie alla videocamera presente sullo smartphone. Il telefono era stato lasciato ben in vista sul lunotto anteriore dell’auto. Un ladro lo ha notato e, mandando in frantumi un finestrino, se ne è appropriato. Il ladro è scappato senza lasciare traccia.

Nonostante la loro giustificazione, non affatto sufficiente, i due genitori sono stati denunciati ai carabinieri per abbandono di minore aggravato in concorso.

La segnalazione ai Carabinieri

Il fatto è accaduto venerdì 2 ottobre, a Roma, in via Paride Stefanini. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti. La macchina era stata lasciata nei pressi del Centro commerciale EuRoma2.

Giunti sul posto, gli uomini in divisa hanno trovato la bimba nel seggiolino ed il vetro rotto della vettura. Hanno dovuto attendere del tempo prima che i due genitori, due giovani trentenni, arrivassero all’auto.

I due hanno affermato che non volevano svegliarla e sono scesi al centro commerciale, lasciando la telecamera. Nonostante il trambusto, la piccola ha continuato a dormire.