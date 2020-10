Fotografa la mamma nuda a soli due anni e condivide la foto tra i contatti Snapchat. E’ successo negli Stati Uniti.

Soltanto dopo aver ricevuto un messaggio da un suo collega, la mamma trentenne ha capito che la figlia l’aveva fotografata nuda e condivisa.

Un’abitudine pericolosa

Fotografa la mamma nuda e la invia la foto a tutti i contatti di Snapchat. E’ accaduto negli Stati Uniti ad Emily Schmitt, 30 enne. La donna aveva lasciato lo smartphone in mano alla bambina mentre si asciugava i capelli. Un abitudine che molte mamme hanno, per poter sbrigare tranquillamente qualche faccenda, per tenere impegnati i piccoli. Questa volta, però, lo smartphone si è rivelato controproducente.

La bimba, all’insaputa della madre, le ha scattato diverse foto per poi inoltrarle ai suoi contatti Snapchat. Soltanto dopo aver ricevuto il messaggio da un collega, la donna si è accorta di quello che era successo. Il collega, infatti, nel messaggio, la ringraziava per le foto senza veli.

La foto ha fatto il giro dei contatti

Diciamo che sarebbe potuta andare peggio perché Carsyn, la duenne figlia della donna, avrebbe potuto pubblicarla sul web. Invece, gli scatti senza veli sono stati inviati ad una cerchia piuttosto ristretta di colleghi, ex compagni di scuola e amici, per un totale di circa 15 persone.

La trentenne, ad un giornale locale dell’Ohio, ha raccontato di essersi sentita mortificata. La vicenda è stata affrontata dalla stessa malcapitata attraverso i suoi canali social. Per sua fortuna, tutti hanno riso della vicenda e hanno eliminato gli scatti. Non solo i suoi scatti senza veli, alcuni contatti avevano ricevuto altri scatti: una manina della bimba, un pezzo di soffitto, un piedino.