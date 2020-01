Bimba cade dalla tromba delle scale a Milano: le sue condizioni sono gravi

Una bimba è caduta dalle scale a Milano e le sue condizioni sarebbero gravi. Ecco le prime informazioni

Una bimba caduta dalle scale a Milano di solo un anno: ecco le sue condizioni di salute

Aggiornamento ore 15.50

Lo zio e la madre sono stati ascoltati dagli agenti per ricostruire l’accaduto: erano appena usciti da un ufficio del Consolato quando è accaduto la tragedia.

La piccola è ricoverata in codice rosso.

Cade dalla tromba delle scale a un anno

Una bambina di un anno è caduta dalla tromba delle scale di un palazzo a Milano. Secondo le prime indiscrezioni da parte della Questura era sul pianerottolo insieme allo zio e alla mamma – come si legge anche da TgCom -.

La piccola era tenuta per mano alla mamma e quest’ultima si sarebbe fermata un attimo per allacciarsi le scarpe. Sembra che abbia allentato la presa e che la piccola sia caduta nel vuoto accidentalmente.

Immediato il soccorso del 118, la bimba è stata ricoverata in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore