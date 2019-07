Blessing la bimba annegata nel Reno, emergono i drammatici dettagli della sua morte

Blessing è la bimba annegata nel fiume Reno e ora emergono gli agghiaccianti dettagli. Ecco cosa è successo alla piccola

Blessing è la piccola bimba annegata nel fiume Reno, al Parco Naturale di Molino nel Pallone: ora i primi accertamenti rivelano cosa sia accaduto quel giorno.

La morte della piccola Blessing

Blessing aveva sette anni ed è deceduta nella giornata di martedì a Molino del Pallone in provincia di Bologna. Era al campo estivo con i suoi amici coetanei, tenuto dall’Oratorio San Domenico di Savio, quando ad un certo punto la piccola è annegata dentro il fiume Reno.

Un incidente o un malore? Tantissime le domande degli educatori e dei bambini che si sono trovati davanti ad una situazione terribile e senza un minimo di preavviso.

Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno trasportato la piccola in Ospedale, raggiunta poi dai suoi genitori.

L’autopsia della piccola Blessing

Il PM Flavio Lazzarin ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola, al fine di comprendere le cause della morte se per malore o annegamento. L’intervento sarà eseguito dalla dottoressa Fedrica Fersini mentre la famiglia avrà assistenza legale da parte di Marco Giampaoli e Giada Palandri per la tutela dei diritti e tutti i passaggi che emergeranno.

Il dettaglio che è saltato subito all’occhio dei medici è stata la presenza di tantissima acqua nei polmoni e molto sangue dal naso e dalla bocca della piccola: un dettaglio terribile, che porta a più cause della morte compresa quella di malore.

La bimba è inoltre scivolata su un masso procurandosi delle gravi lesioni interne.