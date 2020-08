Eliana Michelazzo covid ‘Ho sangue in gola’: la verità dopo il ricovero urgente

Eliana Michelazzo covid ‘Ho sangue in gola’: la verità dopo il ricovero...

L’ex manager di Pamela Prati è stata ricoverata d’urgenza al Pronto Soccorso del Gemelli di Roma a seguito del peggioramento dei suoi sintomi Covid

Scopriamo di più sulle condizioni di salute di Eliana Michelazzo!

Eliana Michelazzo positiva al Covid-19

Continua ad allungarsi la lista dei vip e degli amici dei vip che hanno contratto il Coronavirus nel locale i Flavio Briatore in Sardegna.

Questa volta, ad aver riscontrato sintomi gravi è stata Eliana Michelazzo. Molti di voi la ricorderanno per essere stata corteggiatrice a Uomini e Donne e coinvolta nel “Mark Caltagirone Gate” assieme a Pamela Prati e a “Donna Pamela.

La Michelazzo, per l’appunto, si è recata quest’estate al Billonaire, in particolare la notte di Ferragosto, in compagnia di molti amici, assieme ai quali avrebbe contratto il Covid-19.

Dopo essere risultata positiva al tampone da Coronavirus, sembrava che le condizioni di Eliana Michelazzo fossero stabili. Dopo qualche ora, però, i sintomi sono peggiorati e la donna è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

Le condizioni di salute della donna

“Mi sono svegliata con del sangue in gola e molto affanno, mi sono spaventata e ho chiamato di corsa il 112.”

Questo il racconto di Eliana Michelazzo, che è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Gemelli.

In base alle indiscrezioni di Adnkronos, le condizioni dell’ex manager di Pamela Prati si sarebbero aggravate.

“Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati.”

Rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti sulle condizioni di salute della donna. Quello del Billionaire si è rivelato essere un vero e proprio focolaio per il Coronavirus e in ogni ora che passa si aggiungono nomi alla lista dei vip positivi.