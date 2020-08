Continuano ad aumentare i casi di positività al coronavirus registrati in Sardegna, in particolar modo a Porto Cervo, sede del Billionaire, locale di proprietà di Flavio Briatore.

Sarebbero 52, infatti, i contagiati registrati dal focolaio del locale, compresi persino alcuni membri dello staff. Come trascritto dal giornale L’Unione Sarda, infatti, molti dei tamponi effettuati negli scorsi giorni dall’Ats sarebbero risultati positivi.

Il locale, ricordiamo, al momento è chiuso dallo scorso 17 agosto grazie alla scelta di chiudere i locali portatrici di movida da parte del governo. La scelta fu presa proprio per evitare un’ulteriore crescita del numero di contagi.

Nel Billionaire sarebbero stati inizialmente solo 6 i positivi che prontamente si sarebbero messi in auto-isolamento. A quanto pare però questo non è bastato ad impedire la nascita di un focolaio. Inoltre, un altro locale di Porto Cervo è stato chiuso proprio ieri a causa di un infetto tra i membri dello staff, ossia il Sottovento.

“Il divertimento estivo non ha provocato tutti questi danni. Volevano trovare un capro espiatorio simbolico e l’hanno trovato nelle discoteche. Come la vedono loro, sembra che questo virus agisca solo di notte e non di giorno”.