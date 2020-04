Bill Gates ha affermato di voler sostenere le spese in merito al vaccino anti coronavirus, se dovesse funzionare.

Sarà la fondazione Bill e Melinda Gates a sostenere i costi per la produzione su scala mondiale, del vaccino.

Un possibile vaccino contro il covid-19

Bill Gates, insieme alla moglie Melinda, hanno affermato che, attraverso la loro fondazione, si impegneranno a pagare i costi di produzione per il vaccino contro il covid-19. Ciò se ovviamente, il vaccino dovesse funzionare.

L’inventore di Windows ha affermato di essere già in contatto con i programmi più promettenti, anche con quello di Oxford. A quest’ultimo, sta collaborando anche un’azienda italiana. Per Gates il programma è straordinario e verranno presto fatti dei test anche sugli esseri umani.

Il suo peggior incubo

Il miliardario filantropo già temeva uno scenario pandemico e aveva avvisato il mondo circa i possibili rischi di una pandemia. Oggi ha affermato che si è avverato uno dei suoi peggiori incubi. Un allarme che era stato lanciato da Gates nel 2015.

Intanto, si terrà a maggio, in via telematica, il Coronavirus Global Response Summit cui prenderanno parte governi ed organizzazioni e che ha l’obiettivo la raccolta di 6,5 miliardi di dollari ai fini di ricerche, sviluppo e produzione di un ipotetico vaccino. Per il miliardario la pandemia è come una guerra, soltanto che, stavolta, siamo tutti dalla stessa parte.

Parallelamente, l’Oms si è fatto carico di un’iniziativa mondiale per neutralizzare il covid-19 e che dovrebbe fare in modo che l’accesso alle cure vaccinali sia garantito indistintamente a tutti i popoli.