E’ ufficiale: Bill Gates e Melinda hanno ora divorziato

Il magnate e filantropo statunitense e la sua storica moglie hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio, ecco cosa sta accadendo.

Pochi mesi fa, Bill e Melinda Gates avevano annunciato l’intenzione di mettere fine al loro matrimonio.

Ora il divorzio è ufficiale. Ecco cosa si porta dietro e le motivazioni che hanno spinto la coppia a lasciarsi.

Il divorzio di Bill e Melinda Gates

Bill e Melinda Gates hanno ormai ufficialmente firmato i documenti relativi alla loro separazione.

In base a quanto riporta TMZ, vi sarebbero accordi ben precisi firmati dal magnate statunitense e dall’ormai ex moglie.

In base al documento, si è arrivati a una divisione dei beni tra immobili e denaro. Melinda continuerà a portare il cognome Gates, mentre non vi saranno ripercussioni sui figli, essendo maggiorenni.

In base alle indiscrezioni, Melinda otterrà ben 65 miliardi di dollari dal marito.

Sembra proprio che il divorzio porti con sé gli strascichi di questioni irrisolte nella famiglia. Ecco quali sono le motivazioni che hanno spinto i due a separarsi.

I motivi della separazione

Bill e Melinda Gates hanno deciso di divorziare di comune accordo, nonostante continuino a lavorare l’uno al fianco dell’altra.

A mettere la parola “fine” in maniera concreta sarebbe stata però Melinda, la quale non avrebbe condiviso alcuni atteggiamenti adottati dal marito.

Come se non bastasse, a ciò si aggiunge un tradimento di cui sarebbe venuta a conoscenza da non molto.

Una delle coppie più solide della nostra epoca ha deciso di divorziare spiazzando tutti i fan e chiunque li conosca. I due hanno trascorso insieme praticamente tutta la vita.

Ora non ci resta che augurare a entrambi buona fortuna con la loro vita da single. Chissà chi tra i due ritroverà prima l’amore!