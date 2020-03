La confessione inedita di Bill Clinton sullo scandalo che è passato alla storia: ecco perché ha tradito la moglie con la Lewinsky.

Una relazione sulle pagine di tutti i giornali e ora, a ditanza di anni, Bill Clinton ha deciso di raccontare il motivo di tutto questo ammettendo il tradimento.

Il tradimento con la Lewinsky

Era novembre del 1995 e il Presidente degli Stati Uniti finisce su tutte le prime pagine dei giornali per la sua relazione con la stagista, Monica Lewinsky.

Un documentario inedito non ancora andato in onda ma che è stato anticipato in queste ore tra le pagine del DailyMail: la pellicola si intitola Hillary e raccoglie 35 ore di interviste all’ex first lady e i collaboratori con la regia di Nanette Burstein.

Tra le tante testimonianze inedite anche quella dello stesso ex Presidente degli Stati Uniti che racconta cosa è accaduto durante quel brutto periodo della sua vita:

“mi sentii orribile, il contraccolpo mediatico rese mia moglie la donna più umiliata del mondo”

Clinton racconta di aver detto la verità alla moglie sin da subito:

“devi dirlo anche a tua figlia. lo feci e fu tremendo”

L’intervistatore però chiede il motivo di questo tradimento e del perchè sia accaduto tutto questo, conoscendo comunque le conseguenze del caso:

“Le pressioni all’interno della casa bianca mi spinsero a cercare una distrazione. ti senti barcollare e poi arriva qualcosa che ti distrae…ti mette in pausa la mente per un po’”

Questo mette l’accento anche sulla protagonista della storia che verrà ricordata sempre e solo per quell’episodio: