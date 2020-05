La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta chiede di potenziare la mobilità via bicicletta al fine di decongestionare il traffico cittadino.

Si chiede a gran voce di potenziare la mobilità via bicicletta in modo da poter decongestionare il traffico delle nostre città. Molte associazioni che promuovono la ciclabilità urbana insieme alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, hanno inviato al governo le loro proposte al Governo Conte. Si vuole puntare a rendere la mobilità in bici più attrattiva ora sia che nel periodo successivo all’emergenza.

Alcune delle proposte

Si chiede di riprodurre i modelli di molte città mondiali come Budapest, Bogotà, Philadelphia, Minneapolis, Oakland, Vancouver, Calgary, Vienna, Città del Messico, Berlino e Londra. In fase pandemica hanno deciso di rendere più efficiente il trasporto pubblico e migliorare la ciclabilità e tutti i servizi collegati. Il presidente della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Alessandro Tursi ha detto:

“Quello che sta avvenendo in molte metropoli straniere è perfettamente in sintonia con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che auspica un incremento dell’utilizzo della bicicletta nelle città, sia perché l’esercizio fisico migliora lo stato di salute e rende le persone meno vulnerabili al virus, sia perché le due ruote possono dare un grande contributo alla limitazione dell’inquinamento atmosferico”.

Si deve puntare a creare infrastrutture low cost, nuove regole oltre a percorsi dedicati ai pedoni e corsie dedicate alle bici. Inoltre si deve gestire il trasporto pubblico in maniera da renderlo maggiormente efficiente. Per garantire il distanziamento sociale, non basta lo smart working, si dovrà potenziare il servizio pubblico.

Si dovrà anche incentivare il car pooling per rendere il trasporto privato più ecologico. Condividendo i veicoli si eviteranno code enormi rispetto a prima, proprio perché causate proprio dalle norme di contenimento.

Perché puntare sulla mobilità in bici

Si stima che circa due terzi degli spostamenti che facciamo nella nostra città, sono fatti entro 5 Km, cosa che ci permetterebbe facilmente di utilizzare la bicicletta. Uniremo l’esigenza di mantenerci bio e tutelare la nostra salute facendo esercizio per mantenerci in forma.

Inoltre le bici a pedalata assistita sono molto adatte alle persone anziane o che hanno problemi di salute. Per non farci rubare la nostra due ruote oppure lasciare l’auto in parcheggi esterni alla città possiamo optare per le bici pieghevoli-