Bicarbonato, ecco perché lo devi mettere nel tuo Water. Uccide i batteri

Se sei alla ricerca di un rimedio naturale per pulire ed igienizzare il tuo water, il bicarbonato è un ottimo alleato.

Il bicarbonato può sostituire tanti prodotti per pulire, anche il water, e salvaguardare l’ambiente.

Un prodotto, tanti benefici

Bicarbonato nel water? Certo. Vediamo perché questo prodotto naturale può essere utilizzato senza inquinare, per pulire il wc. Oltre ad essere ecologico, il bicarbonato è efficace ma anche molto economico. Ecco perché dovremmo tenerlo sempre in casa.

Del resto la camera da bagno deve essere sempre tenuta pulita poiché è proprio al suo interno che possono proliferare maggiormente i batteri. Essi provengono dalla materia fecale. Alcuni studi hanno verificato che se ne trova su 6 spazzolini su 10. Perché? Perché molti non chiudono la tazza prima di scaricare ma, un’altra motivazione potrebbe essere anche che il wc non è ben igienizzato. I prodotti igienizzanti in commercio spesso sono troppo aggressivi per l’ambiente. Nella loro scelta incide anche la profumazione che influisce sul nostro cervello. Ad esempio, l’odore del limone ha un effetto benefico sull’encefalo. Una casa profumata, dunque, trasmette pulizia e benessere.

Il mix da usare

Il mix che ti proponiamo, ti aiuterà a sostituire i prodotti chimici con prodotti naturali. Ecco cosa devi usare:

alcol, 20 ml

bicarbonato di sodio, 2 cucchiai

oli essenziali a scelta, 100 gocce

acqua distillata, 80 ml

Questa miscela deve essere messa in un vaporizzatore e lasciata riposare nel frigorifero per un giorno e una notte. Successivamente, lo potrai utilizzare per pulire il tuo water ma non solo. Anche le superfici saranno linde e pinte grazie a questo detergente naturale che hai creato. Minimo sforzo, massimo risultato. Provare per credere!