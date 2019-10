Il bicarbonato di sodio è un prodotto dai mille utilizzi, ma perché fa così bene alla salute? Scopriamo tutti i suoi segreti

Tutti in casa abbiamo una confezione di bicarbonato di sodio, ma forse non sai che l’assunzione giornaliera fa bene alla salute. Ecco tutti i suoi aspetti benefici!

Le proprietà del bicarbonato di sodio

Uno dei prodotti più usati sin dall’antichità e anche uno da trovare in ogni dispensa. Le sue proprietà sono molteplici non sono per la pulizia della casa o per disinfettare, ma anche per l’organismo ricoprendo un ruolo fondamentale.

Molti studi effettuati dai professionisti del settore hanno evidenziato che questo prodotto possa giovare il nostro benessere quotidiano, oltre che continuare con i normali utilizzi in casa e per il lavaggio di frutta e verdura.

Ma perché assumerlo ogni giorno?

Benefici per la salute

Questo prodotto utilizzato sin dai nostri avi, non è solo un anti acido e un disinfettante naturale bensì un elemento importante per tutti i suoi effetti benefici fondamentali.

Se lo assumiamo ogni giorno disciolto un bicchiere d’acqua, che cosa accade al nostro organismo?

Regola il ph del sangue

E’ un alcalinizzante naturale, così che possa effettuare un lavoro molto importante in un passaggio tra acidità e stato alcalino evitando l’insorgere di alcune patologie – dalle meno alle più gravi.

Anti acido naturale

Quante volte ti è capitato di avere acidità di stomaco o aver semplicemente mangiato troppo? Spesso, sicuramente. L’assunzione del prodotto naturale disciolto nell’acqua riequilibra e elimina il senso di acidità. Non solo, perché è ottimo da usare anche per prevenire il reflusso gastrico.

Ideale per il mal di gola

Quando hai mal di gola le provi tutte, dalle tisane sino alle caramelle di ogni tipologia. Forse non sai che facendo dei gargarismi con acqua e bicarbonato, può darti sollievo in caso di leggero mal di gola e prevenire che la stessa si infiammi ulteriormente: infatti è un ottimo antisettico naturale.

Gas e gonfiore addio

Un rimedio naturale per eliminare gas e gonfiore, come quando si mangia troppo oppure il metabolismo affronta un brutto periodo e non è equilibrato. Basta un cucchiaino disciolto nell’acqua per sentirsi subito meglio.

Infezioni del tratto urinario

Assumerne una piccola quantità ogni giorno, previene le infezioni che possono crearsi lungo il tratto urinario. Grazie al prodotto infatti, i livelli di acidità delle urine vanno man mano a ridursi.

Colesterolo e pressione

In caso di pressione alta un bicchiere con un cucchiaino, aiuta ad alzare la pressione arteriosa. Se hai invece la pressione bassa, fai attenzione prima di assumerlo.

Per quanto riguarda il colesterolo cattivo, gli studi dimostrano che ci sia un legame tra la sua assunzione e l’abbassamento del colesterolo cattivo stesso.

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un professionista o medico di fiducia, per verificare il proprio stato di salute e chiedere un consiglio prima di assumere questo prodotto naturale e dalle mille proprietà.