Sardine contro Lega Bibbiano: “abbiamo vinto 7 a 0”, esclama il leader delle Sardine Santori

Il Comune di Bibbiano è ancora al centro dei riflettori: continua lo scontro tra piazze a Bibbiano, città-emblema dell’inchiesta sugli affidi, tra la Lega di Salvini e il movimento delle Sardine, prima delle Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020.

In Piazza della Repubblica, che era stata prenotata dalle Sardine, il leader della Lega Matteo Salvini sostiene la candidata leghista Lucia Bergonzoni e porta sul palco anche la mamma di Tommy, il piccolo rapito e ucciso nel 2006.

La contromanifestazione del Movimento delle Sardine, cappeggiata dal leader bolognese Santori, si è tenuta a pochi metri in Piazza Libero Grassi.

Facendo un report sulla stima numerica possiamo dire che, con oltre 4.000 persone, il Movimento delle Sardine abbia vinto – come cita il TgCom24

Matteo Santori addirittura esclama di aver vinto 7 a 0:

“Noi in piazza sette volte più della Lega […] la piazza leghista è costruita, qui ci sono persone vere. Lì c’è chi fa politica un giorno ogni cinque anni, qui sono sicuro che c’è gente che fa politica nella vita quotidiana”.

Segretario Pd Zingaretti: Salvini è un “untore della paura”

A 48 ore dall’Elezioni Regionali Emilia Romagna, il Segretario del Pd Nicola Zingaretti tuona contro il Ministro dell’Interno Matteo Salvini:

“Salvini assomiglia sempre di più a un untore, come nel Cinquecento, che gira per botteghe e negozi spargendo paura, odio e disperazione”.

E aggiunge che il Belpaese necessita di speranza e di concretezza e la politica deve portare soluzioni: come si crea lavoro, come si investe nell’innovazione, come si crea futuro e come si pensa a costruire politiche sociali.

Elezioni Regionali in Emilia Romagna: il critico d’arte Sgarbi rompe il silenzio elettorale

A due giorni dal voto regionale in Emilia Romagna, il critico d’arte Vittorio Sgarbi “rompe” il silenzio:

“in Emilia Romagna abbiamo già vinto, siamo avanti di dieci punti, gli altri fanno i delicati”.

Salvini è poco presente in Emilia Romagna, sostiene Sgarbi: