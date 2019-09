Bibbiano, “Nessun elettroshock ai bambini”: l’intervista esclusiva di Foti a Quarto Grado

Il guru di Bibbiano, Claudio Foti, è uno dei protagonisti del caso di affidi illeciti di Hansel e Gretel. Ora nella sua intervista esclusiva rivela la sua verità

Luci accese sul terribile caso di Bibbiano dove Claudio Foti viene messo davanti ad alcune domande, rispondendo con la sua verità in esclusiva.

Claudio Foti, guru di Hansel e Gretel, senza Laurea

Come sappiamo il caso degli affidi illeciti è terribile, con l’accusa di aver sottratto dei bambini alle proprie famiglia – innescando un effetto domino devastante. I piccoli sono stati sottoposti ad elettroshock e veri lavaggi del cervello, al fine di resettare la loro verità e crearne una nuova fatta di maltrattamenti in famiglia (non veritieri).

Claudio Foti è lo psichiatra – guru – coinvolto nella indagine ma nel Blog del M5S a suo tempo è emersa la notizia che l’uomo non abbia una Laurea per esercitare la sua professione. Nonostante questo ha continuato a svolgerla tranquillamente con accrediti da enti pubblici – non ultimo il consorzio dei comuni della Val d’Enza.

Lui ora è indagato, insieme ad altre persone, dopo lo scandalo di Hansel e Gretel: dovrà quindi rispondere di affidi illeciti e maltrattamenti sui minorenni.

Intervista esclusiva a Foti su Quarto Grado

Questa sera 20 settembre ricomincia Quarto Grado e verrà mandata in onda l’intervista integrale a Claudio Foti, che ha risposto a tutte le domande che sono state fatte.

Evidenzia che contro di lui c’è stata una grande campagna d’odio, mediatica e nono, che ha portato l’attenzione verso alcuni fattori senza andare a controllare quanto realmente accaduto.

Lui afferma con durezza:

“non ho mai fatto l’elettroshock ai bambini e sono sconcertato per il clamore mediatico mediato contro di me”

Evidenziando di essere stato accusato di aver usato i bambini come cavie:

“su di me una montagna di fake news!”

Questa sera l’intervista integrale a Quarto Grado, con racconti esclusivi.