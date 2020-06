Bibbiano, chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone: chiusa l’inchiesta

Sul caso Bibbiano la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone e ha chiuso l’inchiesta Angeli e Demoni.

Come si evince da Repubblica, la Procura di Reggio Emilia ha chiuso l’inchiesta e chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone. I testimoni che sono stati citati dall’accusa sono 155, 48 parti offese con inchiesta coordinata dal pm Valentina Salvi.

Il 30 ottobre è stata fissata l’udienza preliminare al Tribunale di Reggio Emilia. Tra i testimoni che si dovranno presentare anche il giornalista scrittore Pablo Trincia, la direttrice della Fondazione Elena Buccoliero, Francesco Morcavallo ex giudice dei minori e Emilia Fausto Nicolini direttore generale Ausl.

L’avvocato Ognibene ha evidenziato:

“Federica Aghinolfi potrà esercitare appieno il suo diritto di difesa. questo avverrà finalmente davanti ad un giudice in tribunale e non in piazza o sul web”