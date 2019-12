‘Ho solo un capezzolo’ Bianca Guaccero, il difetto del seno: la confessione in diretta

Detto Fatto, Bianca Guaccero e la confessione assurda durante la trasmissione di Rai 1:“Ho solo un capezzolo…”

La bellissima Bianca Guaccero torna di nuovo a far parlare di se questa volta per una confessione fatta in diretta televisiva.

Bianca Guaccero la confessione choc

La bravissima conduttrice di Detto Fatto è tornata a far parlare di se. Bianca Guaccero infatti insieme a Jonathan Kashanian ha rivelato un retroscena sulla puntata di Lunedi 2 dicembre. La conduttrice ha rivelato un retroscena imbarazzate che ha lasciato il pubblico senza parole:

“Mi hanno massacrato per i capezzoli di Bianca Guaccero“

Avrebbe detto Jonathan che ha interrotto improvvisamente la conduttrice.

“In verità ne ho solo uno“.

ha ribadito la Guaccero, lasciando il pubblico senza parole.

La Guaccero e la sua affermazione assurda

La Guaccero conduttrice di Detto Fatto ha lasciato il pubblico di Rai 1 senza parole per l’affermazione in studio. Bianca affiancata da Kashanian ha rifatti rivelato di avere soltanto un capezzolo, ma sarà vero?

La puntata però ha continuato con altre affermazioni molto strane, ovvero che Kashanian ha mostrato le sue mutandine in diretta tv.

“Chiedo scusa, ma io solitamente sono molto più seria. È colpa sua se faccio questi giri. Devo dire grazie a Jonathan se ogni volta finisco su tutti i blog”

ha aggiunto Bianca. Insomma una puntata niente male, ricca di retroscena molto piccanti, chissà magari se Bianca continua cosi può assicurarsi ottimi ascolti.