Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto è finita nella bufera a causa dello spot del suo programma, i suoi fan furiosi

Ancora una volta nella bufera, la giovane conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero stata presa di mira da alcuni utenti del web, per un video che non è piaciuto per niente ai suoi fan. A quanto pare il video che ha destato scalpore, è proprio lo spot pubblicitario per lanciare la nuova stagione di Detto Fatto.

Bianca Guaccero nella bufera

La conduttrice di Detto Fatto, ha da qualche tempo preso le redini in mano del programma, precedentemente condotto da Caterina Balivo. Il programma nonostante un calo iniziale, pare che si sia ripreso molto bene ed infatti Bianca è stata riconfermata come conduttrice del programma. Una gioia immensa per i suoi fan, che però a quanto pare, non hanno apprezzato lo spot pubblicitario del programma.

Il video in questione mandato delle immagini, che al pubblico affezionato di Detto Fatto non sono piaciute per niente. A finire in prima persona sulla bocca dei pettegolezzi è stata proprio la conduttrice Bianca Guaccero. Il video in questione è lo spot pubblicitario del programma su Rai Uno, dove Bianca è in camerino per prepararsi ad una nuova edizione. In compagnia della conduttrice, Gianpaolo, offeso per uno scherzo, ricevuto in precedenza in un altro spot. L’amico avrebbe offerto a Bianca dei gamberetti a cui Bianca è allergica, fingendo di soffocare e di svenire:

Detto Fatto 🎥 "Le persone che non sanno ridere degli scherzi sono persone che nascondo qualcosa." Detto Fatto, lunedì 16 settembre ore 14.50, #Rai2! 😄 #dettofattorai Pubblicato da Detto Fatto su Lunedì 9 settembre 2019

Lo spot sembra essere molto simpatico, ma a quanto pare non è piaciuto a tutti. Molti, infatti, sono stati i commenti negativi che hanno invaso la pagina ufficiale di Detto Fatto:

«Vergogna, di allergia si muore». E ancora: «Come fate a essere sicuri che un bambino vedendo questo sketch, non voglia emularlo?».

I messaggi degli utenti sono stati molto chiari e Bianca ha voluto scusarsi con tutti attraverso un video sulla pagina.

: «Con lo sketch sul gamberetto, volevo ironizzare su un mio personale problema. Sono davvero allergica e ho la fobia del cibo. Se qualcuno si è sentito offeso, vi chiedo scusa. Però ci tenevo a dirvi che sono una di voi e so bene di cosa stiamo parlando».

Detto Fatto La nostra gag sul gamberetto poteva uscire meglio. 🙂Bianca Guaccero a riguardo deve dirvi qualcosa. Pubblicato da Detto Fatto su Mercoledì 11 settembre 2019

Il video sicuramente non voleva colpire la sensibilità di qualcuno, ma da oggi forse la redazione e la stessa conduttrice staranno più attenti al messaggio che i loro spot trasmettono.